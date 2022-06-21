Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta 2 yayınlandı! - Son Dakika
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Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta 2 yayınlandı!

21.06.2022 21:42
Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta 2 yayınlandı!

Samsung, beta programına kayıtlı Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic kullanıcıları için One UI 4.5 beta 2 sürümünü kullanıma sundu.

Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Samsung'un WearOS işletim sistemli ilk akıllı saatleri konumunda. Her ne kadar son zamanlarda Google Asistan nedeniyle yaşanan sorunları göz ardı edersek, sektörde olumlu bir etki bıraktıklarını söylemek mümkün.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy Watch 4 modelleri için One UI 4.5 beta 2 sürümünü yayınladı. Peki yeni güncelleme kullanıcılara neler sunuyor?

Galaxy Watch 4 serisi için One UI 4.5 beta 2 yayında!

Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic için One UI Watch beta programı başlattı. Bu kapsamda kullanıcılarına kararlı sürümden önce Wear OS sürümlerini test etme imkanı sunan şirket, son olarak One UI 4.5 beta 2 sürümünü kullanıma sundu.

Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta 2 yayınlandı!

Güncelleme, R860XXU1ZVF5 yapı numarasına sahip ve ilk etapta Güney Kore'de kullanıma açıldı. Diğer bölgelerdeki beta programına kayıtlı kullanıcıların ise birkaç gün daha beklemesi gerekiyor.

Samsung, Google'la rekabet edemedi: Uygulamanın fişi çekildi

İşte güncelleme değişiklik günlüğü;

Hata düzeltmeleri

GPS kararlılığı artırıldı

Uygulama performansı iyileştirildi

Daha kararlı sağlık izleme özellikleri

Sağlık uygulamasının yavaşlaması ve beklenmedik şekilde kapanması sorunu düzeltildi

Sabit güç tüketimi: My Photo ve My Style arka plan fotoğraf sorunu düzeltildi, ayrıca veriler geri yüklendiğinde AR emoji karakterinin geri yüklenmemesiyle ilgili sorunlar düzeltildi

Bazı durumlarda arama ekranının görünmemesi sorunu düzeltildi

Çeşitli alarm sorunları düzeltildi

Yazı tipi boyutu büyütüldüğünde hava durumu ekranında düzenin bozulması sorunu düzeltildi

Diğer iyileştirmeler

One UI 4.5 beta, sınırlı sayıda kullanıcıyla an itibariyle test aşamasında. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise önümüzdeki aylarda genel kitle için gelecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta 2 yayınlandı! - Son Dakika

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