Gani Müjde: Dram çekersem ortalığı yıkarım
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Müjde'nin "Dram yapmayı düşünmüyor musunuz" sorusuna verdiği yanıt ses getirdi: "Günümüzde komedinin değeri bilinmiyor.
Müjde'nin "Dram yapmayı düşünmüyor musunuz" sorusuna verdiği yanıt ses getirdi: "Günümüzde komedinin değeri bilinmiyor.
Kanallar, komedi yapımlarının yurtdışına satılmaması yüzünden sürekli drama ağırlık veriyor. Ama dramın en iyisini de komedyen yapar. Bence onların hiçbiri dram değil. Ben dram çekersem yıkarım ortalığı."
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54
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