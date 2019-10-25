Gani Müjde: Dram çekersem ortalığı yıkarım

Müjde'nin "Dram yapmayı düşünmüyor musunuz" sorusuna verdiği yanıt ses getirdi: "Günümüzde komedinin değeri bilinmiyor.



Kanallar, komedi yapımlarının yurtdışına satılmaması yüzünden sürekli drama ağırlık veriyor. Ama dramın en iyisini de komedyen yapar. Bence onların hiçbiri dram değil. Ben dram çekersem yıkarım ortalığı."