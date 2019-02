Garanti Caz Yeşili", Tony Allen'ı Ağırlıyor

Kendine özgü davul tarzıyla 50 yıldır birçok jenerasyonu etkileyen Tony Allen, "Garanti Caz Yeşili" kapsamında konser verecek.

Geleneksel Afrika müziğinin caz ve funk türlerinin bir araya geldiği afrobeat akımının kurucularından olan sanatçı, 28 Şubat'ta Babylon'da sahne alacak.



Allen, "A Tribute to Art Blakey And The Jazz Messengers" projesiyle müzikseverlerle buluşacak.



Afrobeat akımının ayırt edici davul ritimlerine imza atan Nijerya asıllı Tony Allen'ın, birçok müzik türünü "afrofunk" tarzı altında harmanladığı kendine has çok yönlü parçalarının yanı sıra King Sunny Ade'den Damon Albarn'a, Theo Parrish'ten Oumou Sangare'ye birçok önemli müzisyenle de ortak çalışmaları bulunuyor.

