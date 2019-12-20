Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu - Son Dakika

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

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İngiltere, (DHA)- İngiltere'de 2 yıl boyunca garsonluk yaparken başından geçen sakarlıkları video haline getirip yayınlayan genç kadın, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir Çin restoranında garsonluk yaparken başından geçen sakarlıkları bir videoda toplayan genç kadın, görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. 100 binden fazla beğeni alırken takipçiler renkli yorumlarda bulundu. Bir takipçi ayakkabısının muz kabuğundan mı yapıldığını sorarken, bir diğer kullanıcı ise videoyu gülmek için defalarca izlediğini ve kendisinden daha kötü bir garson olduğu için mutlu olduğunu yazdı.