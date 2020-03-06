Gazeteci Bahadır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Bahadır son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Zonguldak'ta uzun yıllar gazetecilik yapan Ali Bahadır son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uzun yıllar gazetecilik yapan Ali Bahadır son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir ZBEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Bahadır dün sabah hayata gözlerini kaybetmişti. Ali Bahadır'ın cenazesi bugün Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Cami'ine getirildi. Bahadır'ın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK
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