Gaziantep Gıda Sektörü İhtiyaç Analizi Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürütülen "Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi" kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalara yönelik İhtiyaç Analizi Toplantısı düzenlendi.

UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmaların temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda firmaların mevcut yapıları, ihracat kapasiteleri, gelişim alanları ve hedef pazar analizleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantının sunum bölümünde, 4K Yönetim Destek Merkezi yetkilileri tarafından UR-GE Projesi'nin temel bileşenleri, kümelenme yaklaşımının firmalara sağladığı rekabet avantajları, küresel gıda ticaretindeki güncel eğilimler ve sektörün orta-uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Sunumda ayrıca, GTİP bazlı analizler doğrultusunda belirlenen öncelikli hedef pazarlar ile firmaların bu pazarlara erişimini kolaylaştıracak stratejik yol haritaları ele alındı.

Toplantıda, üç yıllık proje süresi boyunca uygulanması planlanan eğitim, danışmanlık, tanıtım ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin çerçevesi değerlendirilirken; firmaların ihracat yetkinliklerini artırmaya, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye ve dijital ile yeşil dönüşüm süreçlerine uyumlarını hızlandırmaya yönelik planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

GTB'nin öncülüğünde yürütülen UR-GE Projesi ile; kaliteli üretim altyapısına sahip olmasına rağmen ihracatta yeterli ölçeğe ulaşamayan firmaların uluslararası pazarlara entegrasyonu, halihazırda ihracat yapan firmaların ise pazar çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor. GTB, kümelenme modeliyle üyeleri arasında iş birliği ve ortak hareket kültürünü güçlendirerek, Gaziantep gıda sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Toplantı, katılımcı firmaların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP