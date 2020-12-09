Gaziantep'te 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili bir kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Caddesindeki bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

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