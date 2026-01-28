Gaziantep'te Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

28.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 25 yaşındaki Halil Aslan hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Beydilli Mahallesi'nde Halil Aslan (25) ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Halil Aslan'ı silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Halil Aslan, Gaziantep, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:03:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.