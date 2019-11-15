Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altına zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - GAZİANTEP

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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