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Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigaralar ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altına zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - GAZİANTEP
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