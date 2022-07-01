Gaziantep'te çörek otu hasadı başladı

Gökçedere Mahallesindeki 60 dekar tarlasında çörek otu hasadı yapan Mehmet Kurt, kendilerine destek olan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, alternatif ürün ekimine önem verdiklerini belirterek, Nurdağı'nda 3 bin dekar alanda ekilişi yapılan çörek otunun hasat dönemine girildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

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