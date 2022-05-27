Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 00:58
Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs üzerinde yapılan aramanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahıs üzerinde yapılan aramanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs üzerinde polisler arama yaptı. Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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