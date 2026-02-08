Gaziantep'te Halk Otobüsü Yangını - Son Dakika
Gaziantep'te Halk Otobüsü Yangını

08.02.2026 19:23
Gaziantep'te seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, sürücünün yolcuları hızla tahliye etmesi sayesinde can kaybı olmadan kontrol altına alındı. Yangın, motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'te seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yanan halk otobüsünde yolcular hızla tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay anını vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HO 1178 plakalı halk otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, halk otobüsünü güvenli noktaya çekip yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından halk otobüsü kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Şehir içi halk otobüsünün alev alev yanma anları ise vatandaşların cep telefonu kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA

