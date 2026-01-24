Gaziantep'te İş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Gaziantep'te İş Merkezinde Yangın

24.01.2026 11:31
Gaziantep'te bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te bir iş merkezinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2'si ağır 6 kişi, dumandan etkilendi.

Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken; dumandan etkilenen 2'si ağır, 6 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

