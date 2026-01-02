Gaziantep'te Kar Sebebiyle Çöken Çatılar - Son Dakika
Gaziantep'te Kar Sebebiyle Çöken Çatılar

02.01.2026 15:09
Nurdağı'nda etkili kar yağışı sonrası 12 iş yerinin çatısı çöktü, 1 araç hasar gördü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kar yağışı sonrası sanayi sitesindeki 12 iş yerinin çatısı çöktü, 1 araç hasar gördü.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Nurdağı Sanayi Sitesi'nde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle 12 iş yerinin çatısı, çöktü. Çöken bir çatının altında kalan araç, zarar gördü. Sanayi Sitesi esnafından Yunus Mestosmanoğlu, kar nedeniyle iş yerine bugün geldiğini ve birikinti nedeniyle kendisi gibi birçok esnafın çatısının çöktüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Gaziantep'te Kar Sebebiyle Çöken Çatılar
