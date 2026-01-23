Gaziantep\'te Kar Sonrası Araç Kuyruğu

GAZİANTEP'te kar yağışının ardından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. TAG otoyolunda ise bazı TIR ve araçların kaza yapması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, Gaziantep'e gidiş yönünde vatandaşlar araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi.

Zaman zaman ulaşımın devam ettiği yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Oluşan yoğunluk dron kamerasıyla görüntülendi.