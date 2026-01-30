Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular

Haberin Videosunu İzleyin
Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
30.01.2026 23:34  Güncelleme: 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Haber Videosu

Gaziantep'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Araç alev alev yanarken; araçtaki 3 kişi son anda dışarı atılarak kurtuldu.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil alev alev yandı. Araçtaki 3 kişi ise son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Kaza, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.D idaresindeki plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktıktan sonra savrularak şarampole uçtu.

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile 2 kişi kendilerini dışarı attıktan sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, yanan aracı ise itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 23:51:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.