Gaziantep\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ele geçirdi, 1 zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.