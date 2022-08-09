Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı

09.08.2022 20:23
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.M. adlı örgüt üyesi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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