Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

20.06.2022 11:28
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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