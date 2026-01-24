Gaziantep'te Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
24.01.2026 10:42
Şahinbey'deki iş yerindeki yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'sinin durumu ciddi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Gaziantep'te Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

