Gaziantep\'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi'nde bir evde çıkan yangından eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Elif Mahallesi'nde 5 kişinin yaşadığı Cengiz Taşdemir'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin yatak odası bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Araban ilçe merkezinden mahalleye ulaşım süresinin uzun olması nedeniyle alevler, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar tüm evi sardı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde bulunan tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından ilçe merkezine uzak olan 4 bin nüfuslu kırsal mahallede itfaiye aracının bulunmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Eğer mahallemizde bir itfaiye aracı olsaydı ve yangına erken müdahale edilebilseydi bu ev kurtarılabilirdi" diyerek yetkililerden Elif Mahallesi'ne itfaiye aracı tahsis edilmesini talep etti. - GAZİANTEP