Gaziantep'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gaziantep'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep\'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi
19.01.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Elif Mahallesi'ndeki yangında evdeki eşyalar yandı, vatandaşlar itfaiye talep etti.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi'nde bir evde çıkan yangından eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Elif Mahallesi'nde 5 kişinin yaşadığı Cengiz Taşdemir'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin yatak odası bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Araban ilçe merkezinden mahalleye ulaşım süresinin uzun olması nedeniyle alevler, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar tüm evi sardı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde bulunan tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından ilçe merkezine uzak olan 4 bin nüfuslu kırsal mahallede itfaiye aracının bulunmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Eğer mahallemizde bir itfaiye aracı olsaydı ve yangına erken müdahale edilebilseydi bu ev kurtarılabilirdi" diyerek yetkililerden Elif Mahallesi'ne itfaiye aracı tahsis edilmesini talep etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Gaziantep, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.