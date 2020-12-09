Gaziantep'te "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi - Son Dakika

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara oda takımı kurulup, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verilmeye devam ediliyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık koordinesinde Nisan 2020 tarihinde başlatılan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün desteğiyle devam eden Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi'ne dikkati çekti.

Mutlu, projenin 5'inci etabında ilçe merkezi ve kırsalında ikamet eden 13 yetim ve öksüz çocuğun istifade edeceği 6 çocuk odası takımı daha kurduklarını, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi.

Kaymakam Mutlu, son çalışma ile de 8 ayda toplamda 56 ailenin ve 157 yetim ve öksüz ihtiyaç sahibi çocuğun hayallerini gerçekleştirmek suretiyle yüzlerini güldürüp mutlu ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"8 ay önce hayata geçirdiğimiz projemiz ile 56 çocuk odası kurduk. Her bir odayı ortalama 13 bin liraya mal ettiğimiz odalar için toplamda yaklaşık 720 bin lira bütçe harcadığımız projemiz, ilçemizdeki tüm yetim ve öksüzlerimizin hayalleri gerçekleşene kadar devam edecek. Yetim ve öksüz çocuklarımız bizim en hassas yanımızdır. Onların her isteklerinde Araban Kaymakamlığı olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Evlerine oda takımı kurulan çocukları ziyaret eden Kaymakam Abdulhamit Mutlu'ya eşi Nesrin Mutlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Çobanoğlu ve Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki eşlik etti.