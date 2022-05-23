GAZİANTEP ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRİYOR - Son Dakika
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GAZİANTEP ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRİYOR

23.05.2022 14:38
GAZİANTEP ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRİYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yetiştirilen sofralık yaprak hasadı başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yetiştirilen sofralık yaprak hasadı başladı. Yaprağın kilosunun 30 liraya ulaşması üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Sulumağara, Yeşilyurt, Boğaziçi mahalleleri başta olmak üzere 50 bin dekar alanda üretimi yapılan üzüm yaprağının toplanmasına başladı. Sarma başta olmak üzere birçok yemekte kullanılan yaprağın kilosunun 30 liradan alıcı bulması üreticileri mutlu etti.

Üzüm bağında yaprak hasadında çalışan Esra Erinmez,ö"Bölgemizde yetişen lezzetli ve aroması yüksek olan yaprağı üzüme zarar vermeden taze kısmında, yırtık olmayanları topluyoruz. Yaklaşık 30 gün süren yaprak hasadında bir kısmı yeşil olarak, bir kısmı ise salamura olarak satıyoruz. Üzümlerimiz kadar yapraklarımız da lezzetlidir. Sabah güneş doğuşuyla başlayan yaprak mesaimiz öğle saatinde son buluyor. Günde yaklaşık 40 kilo yapark toplayarak, 120 lira para kazanıyoruzö diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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