Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in savunma oyuncularından şampiyonluk yorumu
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Gazişehir Gaziantep'in savunma oyuncularından şampiyonluk yorumu

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in defans hattında görev yapan takım kaptanı Ahmet Kesim ile Rıdvan Şimşek, şampiyonluk yolunda yaşananları anlattı.

Gazişehir Gaziantep'in savunma oyuncularından şampiyonluk yorumu, System.String[]
KEREM KOCALAR - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in defans hattında görev yapan takım kaptanı Ahmet Kesim ile Rıdvan Şimşek, şampiyonluk yolunda yaşananları anlattı.
Tecrübeli savunmacı Ahmet Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
Gaziantep'e büyük bir söz verdiklerini ifade eden Ahmet, "Gaziantep'e verdiğimiz sözü gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu öncelikle başkanımız Adil Konukoğlu'na hediye ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.
Ahmet Kesim, Gaziantep'in gelecek yıllarda da adından söz ettireceğine inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah Gaziantep şehri Süper Lig'e renk katacaktır. Dün yapılan kutlamayı düşünün. Bu ligde böyle bir kutlamayı kimse beklemezdi. Kutlama töreni bile adeta Süper Lig takımlarını kıskandırıyordu. İnşallah Gaziantep daha nice güzel başarılara imza atacak. Buna eminim."
"Her zaman şampiyonluğa inandık"
Rıdvan Şimşek ise sezon başından beri Gazişehir Gaziantep'in başarısı için mücadele ettiğini hatırlattı.
Kulüp olarak bugünlere ulaşana kadar sıkıntı çektikleri dönemlerin de olduğunu anlatan Rıdvan, "Sevindiğimiz, üzüldüğümüz, kazanmamız gereken maçları kaybettiğimiz dönemler oldu. Ama yöneticilerimiz ve başkanımız her zaman arkamızda durdu, 'Siz bu işi yapacaksınız' dedi. Biz de her zaman şampiyonluğa inandık." değerlendirmesinde bulundu.
Rıdvan Şimşek, takım olarak sezon başından itibaren Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İlk iki içerisinden Süper Lig'e çıkma şansını belki kaçırdık ama play-off'tan oldu. Biz bu şehre verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Gaziantep gerçekten kulüp ve şehir yapısıyla, taraftar sevgisiyle Süper Lig'i çok hak ediyor. Biz bu günlere geldiysek bu nedenledir. Çünkü arkamızda inanılmaz bir destek vardı. Başkanımız bize inandı. Biz de kenetlendik ve başarıya ulaştık."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Ahmet Kesim, Rıdvan Şimşek, Gaziantep, Spor
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