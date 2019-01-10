Son Dakika Haberleri: Gebze'de İhtiyaç Sahipleri Yalnız Kalmıyor

Gebze'de İhtiyaç Sahipleri Yalnız Kalmıyor

2 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere, farklı kalemlerde yardımda bulunuldu.

Gebze'de İhtiyaç Sahipleri Yalnız Kalmıyor, System.String[]
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere, farklı kalemlerde yardımda bulunuldu.

Gebze Belediyesi her sene olduğu gibi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunuldu. 2018 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 7 bin 915 kişiye gıda, bin 550 çocuk bezi, 130 hasta yatağı, 32 yangın yardımı, 463 kişiye okul kıyafeti-kırtasiye malzemesi ve 721 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından faydalanabilmeleri için, ihtiyaç sahibi belgesi, kimlik fotokopisi ve varsa engelli raporu ile ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında titizlikle durulduğunun altını çizen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, imkanlar doğrultusunda ilgili yardımların 2019 yılında da devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Adnan Köşker, Gebze, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi

Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 19:01:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de İhtiyaç Sahipleri Yalnız Kalmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]