Gebze'de İhtiyaç Sahipleri Yalnız Kalmıyor
2 saat önce
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere, farklı kalemlerde yardımda bulunuldu.
Gebze
Belediye Başkanı Adnan Köşker
'in talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere, farklı kalemlerde yardımda bulunuldu. Gebze Belediyesi
her sene olduğu gibi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda 2018 yılında ihtiyaç sahibi Gebzelilere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunuldu. 2018 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 7 bin 915 kişiye gıda, bin 550 çocuk bezi, 130 hasta yatağı, 32 yangın yardımı, 463 kişiye okul kıyafeti-kırtasiye malzemesi ve 721 kişiye kıyafet yardımında bulundu.
İhtiyaç sahibi vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından faydalanabilmeleri için, ihtiyaç sahibi belgesi, kimlik fotokopisi ve varsa engelli raporu ile ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında titizlikle durulduğunun altını çizen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, imkanlar doğrultusunda ilgili yardımların 2019 yılında da devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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