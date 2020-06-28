Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

BURDUR'da sınava geciken kız öğrenci, polisler tarafından evinden alınarak sınav yerine yetiştirildi.

Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde oturan ve Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek bir kız öğrenci sınava yetişemeyeceğini anlayınca 112 Acil'i arayıp, polisten yardım istedi. Bunun üzerne kız öğrenciyi evinde alan ekipler, sınava gireceği Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürdü. Bazı öğrenciler de son anda koşarak sınava yetişti.

YKS'ye yaklaşık 6 bin öğrencinin girdiği kentte sınav merkezlerinde yüksek güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı.