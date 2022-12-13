Yine aynı market yine aynı ürün! Fare skandalının ardından bir mide bulandıran olay daha - Son Dakika
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Yine aynı market yine aynı ürün! Fare skandalının ardından bir mide bulandıran olay daha

13.12.2022 00:43

Geçtiğimiz günlerde cips paketinde fare çıktığı iddia edilen BİM ürünlerinden çimdi de ne olduğu tam tespit edilemeyen bir böcek çıktığı iddia edildi. Mağdur vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

BİM'in özel markalı cipsinde fare çıktığı iddiasına ait görüntülerin ardından marketten açıklama yapılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından genç bir kadın sosyal medya hesabından BİM'den aldığı cipsi paylaştı ve içinden hangi hayvanın olduğu belli olmayan kıl, tüy gibi bir şey çıktığını söyledi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntülerdeki şeyin bir böcek mi ya da başka bir şey mi olduğu tartışmalara neden oldu

Öte yandan BİM fare iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır

Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde , yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır." demişti.

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Son Dakika Güncel Yine aynı market yine aynı ürün! Fare skandalının ardından bir mide bulandıran olay daha - Son Dakika


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