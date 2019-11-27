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Gelibolu'nun kurtuluşunun 97. yıl dönümü

6 saat önce

Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun konseriyle sona erdi.

Gelibolu'nun kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun konseriyle sona erdi.

Kutlama töreniyle başlayan etkinlikler, ziyaret ve şehitler için okutulan mevlit ve panelle devam etti. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında son olarak 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı salonundaki konsere, öğretmenler de solist olarak eşlik etti.

Büyük ilgiyle izlenen bando, marşların yanı sıra popüler şarkılardan örneklerle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.


Konser sonunda Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanı Yarbay Mahmut Köyüstü'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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