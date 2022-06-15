Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü - Son Dakika
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Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü

15.06.2022 10:37

Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü Son sınıf öğrencisi olan geleceğin aşçıları, sene sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, sene sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi.

Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü

Son sınıf öğrencisi olan geleceğin aşçıları, sene sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, sene sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi.

Son sınıfta eğitim gören 120 öğrenci, gelecekte birer usta aşçı olmak için hem okulda hem mutfakta ter döküyor. Mesleğe bir adım daha yaklaşan son sınıf öğrencileri, okulu başarıyla bitirebilmek için beceri sınavında en güzel tabaklarını sergiliyor. Modern mutfaklarda aldıkları eğitimin yanında kentteki işletmelerde staj gören öğrenciler, tecrübelerini beceri sınavında yaptıkları yemeklere yansıtıyor.

"Öğrencimizin elinin ekmek tutmuş olması bizim için çok değerli"

Bölüm Şefi olan Semra Çınar Deniz, öğrencilerinin dört yıllık eğitim sonunda mezun olabilmek için sınava tabii tutulduğunu anlattı. Verdikleri emeklerin karşılığını almalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Deniz, "Bunlar son sınıf öğrencilerimiz. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı eğitiminin sonunda staj işleri de bittikten sonra, her eğitim öğretim yılının son haftası çocuklarımızı beceri sınavına tabii tutuyoruz. Bir nevi emeklerimizin karşılığı, hasat zamanı, hem özeleştiride bulunuyoruz hem de çocuklarımız becerilerini sergileme olanağı buluyor. Biz de öz değerlendirmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bazı öğrencilerimizin şefleri eski mezunlarımız, onlar da burayı ziyaret ediyor. Öğrencimizin elinin ekmek tutmuş olması bizim için çok değerli. Hele sektörde çalışması, istihdam edilmesi ve sektörün seçkin firmalarında hizmet veriyor olması çok kıymetli" dedi.

"Burada aldığım eğitim benim için çok önemli"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Mustafa Üre, mezun olduktan sonra Eskişehir'in seçkin yerlerinde çalışmak istediğini belirtti. Beceri sınavında yaptığı yemeği anlatan Üre, şu ifadeleri kullandı;

"Okulumuzda beceri eğitimi alıyoruz, işyerimizde de bunları uygulamaya döküyoruz. Mezun olunca bir süre kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra şehrimizin belirli yerlerinde çalışmayı istiyorum. Okuldan sonra Dünya mutfağı üzerine devam etmeyi düşünüyorum. Bugün tavuk fajita yaptım. Yemeğimizde demi-glace sosta haşladığımız tavuklar bulunuyor. İçerisinde çeri domates, kuşkonmaz, kırmızı ve yeşilbiber bulunuyor. Yanına patates püresi ile servis yaptım"

Yine aynı okulda son sınıf öğrencisi olan bir başka öğrenci Muhammet Emir Gürcan, gelecekte yapmak istediklerinden bahsederken, "Buradan mezun olunca ilk olarak üniversiteye gitmeyi istiyorum. Daha sonra yurtdışı ya da sezonluk işlere gitmeyi düşünüyorum. Burada aldığım eğitim bana artı sağlıyor. Stajda aldığım eğitim bana ön hazırlık oluyor, orada da beni tamamlıyor. Burada aldığım eğitim benim için çok önemli" dedi.

"Sektörde aranan eleman olarak hizmet vereceklerini düşünüyorum"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, genç aşçı adaylarının kendilerini geliştirebilmesi için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi. Öğrencilerinin ileride güzel işler yapacağına inandığını belirten Kabadayı sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrencilerimiz okulda edinmiş olduğu bilgiler, işletmelerde görmüş olduğu eğitimler ve becerilerini bu hafta ortaya koyuyorlar. Beceri sınavlarında başarılı olmaları halinde mezun olacaklar. Şu anda görmekte olduğunuz okulumuzun Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına iki yıl önce yaklaşık 600 bin liralık bir yatırım yaptık ve mevcut atölyelerimizi yeniledik. Şu anda bu atölyelerimizde öğrencilerimiz, günün teknolojisine uygun bir şekilde modern bir ortamda uygulama yapma fırsatı buluyorlar. Biz inanıyoruz ki hem okulda hem de işletmelerde görmüş oldukları eğitimler ile çok iyi bir aşçı olma imkanına sahipler. Ben, gelecekte öğrencilerimizin bu başarılarının devam edeceğini ve sektörde aranan eleman olarak hizmet vereceklerini düşünüyorum"

Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü
Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü
Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü
Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç aşçılar bu sefer mezun olmak için ter döktü - Son Dakika

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