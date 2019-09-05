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Genç girişimciler ortak projeleri görüştü

3 saat önce

Kırşehir ve Aksaray Genç Girişimciler Kurulları, çalışma toplantısında bir araya geldi.

Genç girişimciler ortak projeleri görüştü, System.String[]

Kırşehir ve Aksaray Genç Girişimciler Kurulları, çalışma toplantısında bir araya geldi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksaray Genç Girişimciler Kurulu, Kırşehir Genç Girişimciler Kurulunu ziyaret etti.

Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan çalışma toplantısında Aksaray Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ercan Yeşilöz ve yönetim kurulu üyeleri Kırşehir'deki çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Döşdemir ise Aksaray Genç Girişimcileriyle oluşturdukları araştırma, geliştirme çalışmalarına başladıklarını, potansiyel alanlarda inceleme yaparak, üretim faaliyet aşamalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Döşdemir, Kırşehir ve Aksaray'ın farklı çalışma grupları oluşturarak birlikte hareket edeceklerini de vurguladı.

Çalışma toplantısında kısa ve uzun vadede girişimcilerin birlikte yapacakları ortak projeler hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.


Aksaray ve Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Neşet Ertaş'ın ve babası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini de ziyaret etti.

Kırşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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