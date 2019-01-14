Son Dakika Haberleri: Genç Kıza Cinsel İstismara Gözaltı

Genç Kıza Cinsel İstismara Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Genç Kıza Cinsel İstismara Gözaltı, System.String[]
Samsun'da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.K. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen R.İ. (19), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.İ., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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