Genç Kıza Cinsel İstismara Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun
'da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.K. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen R.İ. (19), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.İ., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
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