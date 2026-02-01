Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK - Son Dakika
Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK

Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK
01.02.2026 20:59
Gençlerbirliği, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Gaziantep Teknik Sorumlusu Anıl Demirci açıklamalarda bulundu.

Maçın başında yedikleri gol nedeniyle dezavantajlı duruma düştüklerini ifade eden Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, "Aslında pozitif tarafından bakabileceğimiz şey, moral motivasyon olarak düşmemeye çalışmamız. Beraberlik golünü sürekli aradık. İlk yarı bulamadık ama 2'nci yarı önemli bir dakikada beraberlik golünü bulduk. Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak sakin kalmalıydık am birkaç haftadır galibiyet sıkıntımız olduğu için oyuncularımız gereğinden fazla dengesiz ataklar gerçekleştirdi. Oyun biraz git gele ve iki takımın da her an gol bulabileceği bir hale döndü. Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz" diye konuştu.

DİYADİN: ÖNDE BASKIYLA DOĞRU BİR HAMLE YAPTIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Gaziantep FK'nın iyi ve ezberi olan bir takım olduğunu belirterek, "Öncelikle bir an önce rahatlamak için bizim için çok önemli bir maçtı. Gerçekten. Hafta içi bütün ayrıntılarıyla hazırlandık ve burada Gaziantep FK'nın 3'lü savunma oynaması avantaj gibi gözükse de dezavantajları vardı. Biz oyunun başlangıcında önde baskıyla beraber çok doğru bir hamle yaptık. Ama daha sonrasında oyunu kendi sahamızda kabul etmek zorunda kaldık. Sürekli sürdürülebilir bir durum olmadı. Beraberlik de geldikten sonra oyuncu değişikliği yaptık. Tongya'nın sakatlığı vardı ve risk almamak açısından beklettik. Maçın gidişatını göre yaptığımız hamlede de Trabzon maçında olduğu gibi orta sahada rakibe üstünlük sağladık. Böylece 2'nci golü bulduk. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele verdiler. Bunun için özellikle çok iyi bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Diyadin, bir basın mensubunun 'forvet mevkine transfer gelecek mi?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim transfer yasağımız yok ama kulübün transfer yapma şansı ekonomik anlamda yok gibi. Gönül transfer ister tabii hatta sadece forvet değil. Bizim bazı bölgelere 1-2 transfer yapabilsek aslında iyi olur. Bazı mevkilerde emin olun sarı kart cezalısı, Allah korusun uzun süreli bir sakatlık olsa emin olun orada endişe başlıyor. Çünkü bir oyuncu her bölgede oynayamaz. Hepsinin bir görev tanımı ya da özelliği var. Onun için belki bir tane bile transfer yapabilirsek iyi."

Kaynak: DHA

