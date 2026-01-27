Gençlerbirliği Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Hesap.com Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde sahada antrenmana çıktı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Başkent temsilcisi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Öte yandan, 29 yaşına giren Zan Zuzek için antrenman sahasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı, 1 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.