Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı.



Isınma ve koşu ile başlayan idman, koordinasyon ve şut çalışması ile sürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.