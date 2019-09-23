Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı
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Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı

1 saat önce

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı, System.String[]

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı.


Isınma ve koşu ile başlayan idman, koordinasyon ve şut çalışması ile sürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

İlhan Cavcav, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 
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