Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım - Son Dakika

Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım

7 saat önce

Adana Gençlik Merkezi Müdürlüğünce yürütülen kampanya ile İdlib'e gönderilmek üzere toplanan gıda, battaniye ve giysilerden oluşan yardım malzemeleri Kızılay Adana Şube Başkanlığına teslim edildi.

Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım, System.String[]

Adana Gençlik Merkezi Müdürlüğünce yürütülen kampanya ile İdlib'e gönderilmek üzere toplanan gıda, battaniye ve giysilerden oluşan yardım malzemeleri Kızılay Adana Şube Başkanlığına teslim edildi.


Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, yaptığı açıklamada, "Türk toplumu olarak bizler, yüz yıllardır din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşen insanlara yardım etme misyonunu üstlenmişiz. Bu günde aynı misyonla, dünyanın neresinde bir mazlum ihtiyaç duysa elimizi uzattığımız gibi, İdlib'e de yardım elimizi uzatıyoruz. Yaşanan iç savaştan etkilenen siviller ve muhtaçlar için hazırladığımız yardım paketlerinde bölge halkının kış aylarında ihtiyaç duyacağı pek çok malzeme yer alıyor. Gençlik Liderlerimiz, Gönüllü Gençlerimiz ve hayırseverlerin bağışlarıyla destek verdiği yardım kampanyası sonucu; battaniye, gıda, içerisinde bot, mont, atkı, bere ve eldivenin yer aldığı acil giysi paketlerini bölgeye ulaştırmak üzere Kızılay Başkanlığımıza teslim ettik."


Kızılay araçlarına yüklenen yardım malzemeleri, İdlib'e doğru yola çıktı. - ADANA

Mehmet Tosun, Kızılay, Adana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Rus ve Türk askeri yetkililer İdlib konusunda devamlı iletişim halindeler
TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]