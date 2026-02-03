Gençten Duyarlı Davranış: Türk Bayrağını Kaldırdı

BURSA'da, bir genç, evin önüne düşen Türk bayrağını yerden kaldırıp, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde 2 Ocak'ta saat 23.30 sıralarında, ara sokakta yürüyen 2 gençten biri, evin kapısının önüne düşen Türk bayrağını fark edip, yolunu değiştirdi. Bayrağı yerden kaldırıp, doğal gaz borusuna astıktan sonra yoluna devam eden gencin duyarlı davranışı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.