Geniş Haber)beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHABeykoz'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA Beykoz
'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi
Olay, saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar
ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İtfaiye
ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.
Ev sahibi Ayhan Demirci
"Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor" diye konuştu.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-Evden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Ev sahibi ile röp
-Sokağa çekilen güvenlik şeridinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:26 Kaynak: DHA
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