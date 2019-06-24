Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber)Binali Yıldırım AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı
Son Dakika Güncel Haber

(Geniş Haber)Binali Yıldırım AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı

1 saat önce

BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.

(Geniş Haber)Binali Yıldırım AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı, System.String[]
BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde, sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Binali Yıldırım, aracına binerek camiden ayrıldı.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:24 Kaynak: DHA
23 haziran, sandık, ak parti, binali yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber)Binali Yıldırım AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]