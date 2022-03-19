Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı - Son Dakika
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Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı

19.03.2022 10:13
Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesince Turanlar Mahallesinde yapılan 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açılışında konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çocuğundan yaşlısına herkesin yararlanabileceği bir tesisi hizmete açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Öndeş, 24 dönüm arazi üzerine yapılan tesiste, halı saha, kafe, piknik alanı, düğün salonu ve otoparkın yer aldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa Kaymakam Turgay Gülenç de katıldı.

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Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı - Son Dakika


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