Ghajini Filminin Konusu Nedir? Imbd Puanı Kaçtır? Ghajini Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi - Son Dakika

Ghajini Filminin Konusu Nedir? Imbd Puanı Kaçtır? Ghajini Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

Ghajini, bir drama ve aksiyon filmidir.

Ghajini Filminin Konusu Nedir? Imbd Puanı Kaçtır? Ghajini Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi, System.String[]

Ghajini, bir drama ve aksiyon filmidir. Nişanlısı öldürülen ve hafıza kaybına uğrayan bir adamın, intikamı üzerine kurgulanmıştır. Kahramanın her 15 dakikada bir hafızası silindiğinden, 15 dakika içinde intikamını alması gerekiyor.

Ghajini Filminin Konusu Nedir?

Sanjay Singhania (Aamir Khan), Air Voice GSM şirketinin sahibi ve Hindistan'ın en zengin iş adamlarından biridir. Bir gün nişanlısı Kaplana (Asin) ile birlikteyken bir saldırıya uğrarlar. Mafya lideri olan Ghajini Dharmatma (Predeep Rawat), Kalpana'yı öldürür, Sanjay'ın da kafasına vurarak, ölüme terk eder.

Sanjay, aldığı darbe sonucu hafızasını yitirir. İşin kötü tarafı, her 15 dakikada bir hafızasının tekrar silinmesidir. Fakat tek unutamadığı nişanlısı Kalpana'dır. Sanjay, nişanlısının intikamını alabilmek için 15 dakikaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden olayları unutmamak için sürekli olarak fotoğraf çeker ve üzerlerine yazar. Ayrıca, önemli isimleri ve tarihleri de vücuduna dövme olarak yaptırır.

Tıp öğrencisi olan Sunita (Jiah Khan), araştırma ödevi için Sanjay'ın dosyasını seçer. Araştırma ödevi için Sanjay'ı takip eder. Sanjay'la tanışarak onunla ilgili bilgiler öğrenir. Hatta evine giderek araştırma yapar ve onun günlüğünü ele geçirir. Sanjay'ın işlediği cinayetler nedeniyle Müfettiş Arjun (Riyaz Khan) da Sanjay'ın peşindedir.

Ghajini IMDB Puanı Kaçtır?

Ghajini vizyona girdiği günden beri büyük beğeni kazanarak 7.0/10 imdb puanı almıştır. Film, Türkiye'de de büyük ilgi görmüş ve 7.3/10 imdb puanı almıştır. Ghajini, 2009 Uluslararası Hint Film Akademisi 23 ödüllerinin hepsine aday gösterilmiş ve 7'sini kazanmıştır.

Ghajini Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Filmin başrolünde, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörlerinden Aamir Khan oynuyor. Khan'a; Asin, Predeep Rawat, Jiah Khan ve Riyaz Khan eşlik ediyorlar. Yardımcı rollerde ise; Tinnu Anand (Satveer Kohli), Sunil Grover (Sampat), Sai Tamhankar (Sunita'nın arkadaşı) rol aldılar.

Ghajini Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmeni A.R (Arunasalam) Murugadoss'tur. Murugadoss; Gabbar is Back, Mental: For a Cause, Holiday, Thuppakki yapımlarının da yönetmenliğini yapmıştır.

Ghajini Yapımcısı Kimdir?

Filmin yapımcıları Allu Aravind ve Madhu Mantena Varma'dır. Allu Aravind; Ghajini filmi dışında Magadheere, Andarivaadu, Happy, Badrinath filmlerinin de yapımcılığını üstlenmiştir. Madhu Mantena Varma da; Mausam, Lootera, Ugly, Super 30 filmlerinin yapımcılığını yapmıştır.

Ghajini Senaristi Kimdir?

Filmin yönetmenliğini yapan A.R (Arunasalam) Murugadoss aynı zamanda senaristliğini de yapmıştır. Piyush Mishra, filmin bir diğer senaristidir. Mishra; Azap Yolu, Yürekten, Rockstar, Pink filmlerinin de senaristliğini yapmıştır.

Ghajini Bütçe ve Hasılatı Ne Kadardır?

Ghajini filminin bütçesi 650 milyon Ruple (11 milyon USD)'dir. Gişede büyük hasılat elde eden film, 1,9 milyar Ruple (32 milyon USD) gelir getirmiştir.

Aamir Khan, Hindistan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:42

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ghajini Filminin Konusu Nedir? Imbd Puanı Kaçtır? Ghajini Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi - Son Dakika Magazin

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