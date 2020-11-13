Giresun'da 'En İyi Narkotik Polisi, Anne' projesi başladı - Son Dakika

Giresun'da 'En İyi Narkotik Polisi, Anne' projesi başladı

GİRESUN - Giresun'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında anne duyarlılığını artırmak amacıyla emniyet ve jandarma personeline bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve jandarma personeline bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Toplantıda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında yapılan sunumun ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş projeyle ilgili bir konuşma yaptı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Bu proje uyuşturucu kullanımının sanılanın aksine gizli ortamlarda değil, pek çoğumuzun gözleri önünde ve evlerinde gerçekleşmektedir. Yapılan son araştırmada uyuşturucu bağımlılarının yüzde 84'ü aile fertleriyle yaşamakta olup, yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ve yine bu bağımlıların yüzde 47,5'inin bu maddeleri kendi evlerinde ve neredeyse ailelerinin gözleri önünde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu yüzden en iyi narkotik polisi annedir diyoruz, Uyuşturucu sorununu yıkacak gücün anne yüreği ve iradesi olduğu ve hiçbir istihbari verinin ise bir annenin hislerinden daha hızlı olamayacağı aşikardır. Yaptığımız saha çalışmalarında anne ve babaların kendi çocukları için benim çocuğum yapmaz yanılgısına düştüğü, kimsenin uyuşturucu kullanımını kendi çocuğuna yakıştıramadığı ve bu nedenle de çocuklarımızın kontrolü açısından zaafa düşüldüğünün görülmesi sonucu En İyi Narkotik Polisi Anne projesi başlatılmıştır" şeklinde konuştu.

Daha sonra Kıdemli Başpolis Ömer Alpdoğan tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Projenin devamında ise Giresun'da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan anne ve anne adaylarının bilinçlendirileceği belirtildi.