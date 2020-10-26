Aramada Y.B. isimli yolcunun valizinden 12 tabanca ile 12 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Giresun 'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Giresun'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü

Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor