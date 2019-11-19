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Giresun'daki gazetecilerden kültür turu

6 saat önce

Giresun Gazeteciler Derneği, üyeleri ve aileleri için hafta sonu Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi Batum'a gezi düzenledi.

Giresun'daki gazetecilerden kültür turu, System.String[]

Giresun Gazeteciler Derneği, üyeleri ve aileleri için hafta sonu Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi Batum'a gezi düzenledi.


Giresun Gazeteciler Derneği'nin organizasyonunda gerçekleşen ve Giresun'da görev yapan ulusal ve gazetecilerin katıldığı gezi sırasında gazeteciler ve aileleri yol güzergahlarındaki turistik yerleri de gezerek Sarp Sınır Kapısı'ndan Batum'a ulaştılar. İki gün boyunca tarihi turistik yerleri rehber eşliğinde gezen gazeteciler, akşam Gürcistan halk dansları ve yerel mutfağın tanıtıldığı eğlence programına katıldılar. Gezi gündüz tekne gezisiyle sürdü. Batum Başkonsolosluğu'nu da ziyaret eden gazeteciler Konsolosluk Ataşesi Eray Tuzcu ve güvenlik amiri Emrah Güngör'den bilgiler aldılar.


Geziden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden gazeteciler, Başkan Bekir Bayram ve organizasyondan görevli turizm işletmecisi Burak Can Günaydın'a teşekkür ettiler.


Bekir Bayram, bu tür organizasyonların süreceğini belirtti. - GİRESUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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