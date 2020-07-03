Giresun Valisi Ünlü: "Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı" - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin kazı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Şebinkarahisar ilçesindeki tünelde incelemelerde bulunan Vali Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tünelin 6 bin metre gidiş ve 6 bin metre geliş olmak üzere 12 bin metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Tünelde kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ünlü, "Önümüzdeki zaman diliminde betonlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek. Müteahhit firmadan aldığım bilgiye göre, şu anda 700 metre betonlama çalışması tamamlanmış durumda." dedi.

Eğribiel Tüneli'nin özellikle kış mevsiminde yaşanan sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak bir tünel olduğuna işaret eden Enver Ünlü, şunları kaydetti:

"Yolumuzu da kısaltacak bir tünel. Karla mücadelede çok ciddi bizlere avantaj sağlayacak. Yolda kalan vatandaşlarımız artık olmayacak. Geçmişten beri hem Şebinkarahisarlılarımızın, hem Giresunlu vatandaşlarımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın rüyasıydı bu tünel. İnşallah 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu yolu vatandaşlarımıza kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Ünlü, Eğribel Tüneli yatırımına çok önem verdiklerini de sözlerine ekledi.