Giresun Valisi Ünlü, pazarcı kadınların ellerinde kalan ürünü satın aldı - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, pazar yerinde satış yapan kadınların ellerinde kalan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerini denetleyen Vali Ünlü, pazarcı esnafıyla sohbet ederek uyulması gereken kuralları hatırlattı.

"Cumartesi pazarı" olarak bilinen halk pazarında da denetim yapan Ünlü, pazarın kapanma saatine 10 dakika kala kadınların köyde üretip getirdikleri sebze, süt ve peynir gibi ürünlerinin bulunduğunu fark etti.

Ünlü, hem ürünlerinin ellerinde kalmaması hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla pazar yerindeki kadınların tüm ürünlerini satın aldı.

Vali Ünlü, satın aldığı ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması talimatını verdi.