Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkanlığa seçildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan genel kurulda başkanlığa Hakan Karaahmet seçildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da ertelenen olağanüstü genel kurul, Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Hakan Karaahmet ve Osman Çırak'ın başkan adayı olduğu genel kurulda yönetim kurulu listeleri için üyeler oy verdi. Kullanılan 481 oydan 297'sini Hakan Karaahmet alarak kulübün başkanı seçildi.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Giresunspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."