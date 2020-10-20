Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 Sonbahar- Kış Kadın Aksesuar koleksiyonuyla, kombinlerin tamamlayıcısı olacak çanta ve ayakkabı modellerini moda severlerle buluşturduğunu duyurdu.

DeFacto, çanta ve ayakkabı modelleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem konforlu hem de cıvıl cıvıl renklerde ev terlikleri ise evde de rahatlık ve şıklıktan ödün vermeyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Sonbahar mevsiminin olmazsa olmazı botlar, DeFacto Aksesuar Koleksiyonunda geniş yer tutuyor. Lastik, deri görünümlü, düz ve yüksek topuklu bot seçenekleri; siyah, taş ve bu sezon sıklıkla tercih edilen beyaz renk alternatifleriyle moda tutkunlarıyla buluşuyor." ifadelerine yer verdi.

"EN HAVALI KOMBİNLERİN VAZGEÇİLMEZİ: ÇANTALAR"

Trendleri şık kombinlere çevirmenin en büyük yardımcısının çantalar olduğuna dikkat çeken DeFacto rengarenk seçeneklerle çantaları moda severlerin beğenisine sunduğuna vurgu yaptı. Siyah, beyaz ve bej rengi klasik seçeneklerin yanı sıra kırmızı, sarı ve mor tonlarının da hakim olduğu DeFacto çantalarının, farklı modelleri ile hem gündüz hem de akşam görünümlerini dikkat çekici bir şekilde tamamladığını belirtti.

"EVDE DE ŞIK VE RAHAT"

Çanta ve ayakkabı modelleriyle ilgili tavsiyelerini sıralayan DeFacto, "Tarz görünümünü evde de sürdürmek isteyenler için DeFacto'nun sonbahara sıcacık bir dokunuş yapan ev terliği ve panduf seçenekleri öne çıkıyor. Peluş gibi yumuşak kumaşlardan tasarlanan seçenekler; pembe, mavi, krem, siyah, gri ve beyaz renkleri ve fiyonk, baskı detaylarıyla göze çarpıyor. DeFacto 2020 Sonbahar- Kış Kadın Aksesuar Koleksiyonu online satış mağazamızda, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda moda severlerin beğenisine sunuluyor." açıklamasında bulundu.

- İstanbul