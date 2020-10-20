Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri - Son Dakika

Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri

20.10.2020 13:29
Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri, System.String[]

Kış Kadın Aksesuar koleksiyonuyla, kombinlerin tamamlayıcısı olacak çanta ve ayakkabı modellerini moda severlerle buluşturduğunu duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 Sonbahar- Kış Kadın Aksesuar koleksiyonuyla, kombinlerin tamamlayıcısı olacak çanta ve ayakkabı modellerini moda severlerle buluşturduğunu duyurdu.

DeFacto, çanta ve ayakkabı modelleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem konforlu hem de cıvıl cıvıl renklerde ev terlikleri ise evde de rahatlık ve şıklıktan ödün vermeyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Sonbahar mevsiminin olmazsa olmazı botlar, DeFacto Aksesuar Koleksiyonunda geniş yer tutuyor. Lastik, deri görünümlü, düz ve yüksek topuklu bot seçenekleri; siyah, taş ve bu sezon sıklıkla tercih edilen beyaz renk alternatifleriyle moda tutkunlarıyla buluşuyor." ifadelerine yer verdi.

"EN HAVALI KOMBİNLERİN VAZGEÇİLMEZİ: ÇANTALAR"

Trendleri şık kombinlere çevirmenin en büyük yardımcısının çantalar olduğuna dikkat çeken DeFacto rengarenk seçeneklerle çantaları moda severlerin beğenisine sunduğuna vurgu yaptı. Siyah, beyaz ve bej rengi klasik seçeneklerin yanı sıra kırmızı, sarı ve mor tonlarının da hakim olduğu DeFacto çantalarının, farklı modelleri ile hem gündüz hem de akşam görünümlerini dikkat çekici bir şekilde tamamladığını belirtti.

"EVDE DE ŞIK VE RAHAT"

Çanta ve ayakkabı modelleriyle ilgili tavsiyelerini sıralayan DeFacto, "Tarz görünümünü evde de sürdürmek isteyenler için DeFacto'nun sonbahara sıcacık bir dokunuş yapan ev terliği ve panduf seçenekleri öne çıkıyor. Peluş gibi yumuşak kumaşlardan tasarlanan seçenekler; pembe, mavi, krem, siyah, gri ve beyaz renkleri ve fiyonk, baskı detaylarıyla göze çarpıyor. DeFacto 2020 Sonbahar- Kış Kadın Aksesuar Koleksiyonu online satış mağazamızda, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda moda severlerin beğenisine sunuluyor." açıklamasında bulundu.


- İstanbul
Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri
Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri
Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri
Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri

Sonbahar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı
Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu         
13:54
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:05:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giyim markasından çanta ve ayakkabı önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei