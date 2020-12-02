Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama - Son Dakika

Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama

02.12.2020 16:42
Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama, System.String[]

Salgın döneminde teması azaltmak amacıyla Wyndham Hotels & Resorts, yeni mobil uygulamasını kullanıma sunduğunu açıkladı.

Salgın döneminde teması azaltmak amacıyla Wyndham Hotels & Resorts, yeni mobil uygulamasını kullanıma sunduğunu açıkladı.

90 ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük şirketi Wyndham Hotels & Resorts, tasarım, kişiselleştirilmiş deneyimler, hesap yönetimi, oyunlaştırılmış deneyimler ve daha fazlasını bir araya getiren yeni mobil uygulamasını iOS ve Android platformlarında kullanıma sunduğunu açıkladı.

İki platformun da uygulama mağazalarından indirilebilen yeni Wyndham uygulamasının sunduğu kullanıcı deneyimi, ziyaretçilerin önümüzdeki dönem için tatil tercihlerine ve 2021 seyahat planlarına ilham verecek şekilde yeniden tasarlandı.

Verilen bilgilere göre uygulama, hem seyahat edenlerin, hem de otellerin pandemi şartlarının gerekliliklerine cevap verecek yenilikçi ve dijital çözümler aradığı bir dönemde, konaklama sırasında faydalanılabilecek ve teması azaltan özellikleri ön plana çıkarıyor.

Wyndham Hotels & Resorts Dijital Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Jessica Davidson, "Ziyaretçiler araçla ulaşabilecekleri konaklama imkanlarını her zamankinden daha çok tercih ediyor ve Wyndham; La Quinta by Wyndham, Days Inn by Wyndham ve Super 8 by Wyndham gibi yerleşmiş, ziyaretçilerin tanıdığı ve güvendiği markaların gücünü sunuyor. Bu uygulama tüm ziyaretçiler, özellikle de pandemi sırasında seyahat edenler açısından çığır açacak, bir yandan misafirlerin günümüzdeki beklentilerine cevap verirken, diğer yandan gelecek için sağlam bir temel oluşturacak özelliklere sahip" dedi.

Davidson, sözlerine şunları ekledi: "Yeni uygulamamız, olabilecek en kritik dönemde geldi. Pandemi, dijital uygulamaların benimsenmesini hızlandırdı ve ziyaretçiler artık kolaylaştırılmış ve az temas gerektiren deneyimler bekliyor. Bu uygulama, binlerce franchise otelimizin bu beklentilere cevap vermesine yardımcı oluyor ve doğrudan rezervasyonun en hızlı ve en kolay yolunu açıyor. Böylece hem misafirlerimiz, hem de franchise otellerimiz açısından bir kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor."

Şirketten yapılan açıklamaya göre misafirler check-in ve check-out işlemlerini mobil olarak gerçekleştirebiliyor ve dolayısıyla otel personeliyle temaslarını da azaltabiliyor.

Uygulamanın sağlayacağı faydalar şu şekilde anlatılıyor:

"Lightning Book; Karayoluyla seyahat edenler için tasarlanan bu özellik sayesinde misafirler en yakınlarındaki Wyndham otelini bulabiliyor ve konaklamaları için rezervasyonlarını yalnızca üç dokunuşla gerçekleştirebiliyor. Misafirler aynı zamanda otel ile aralarındaki mesafeyi gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor ve tercih ederlerse rezervasyonlarını Wyndham Rewards puanlarıyla da yapabiliyor.

Dijital Oda Anahtarı

Bu yıl ABD pazarında Wyndham Grand Bonnet Creek (Orlando, Florida) ve Wyndham Grand Rio Mar (Rio Grande, Porto Riko) gibi bazı tesislerde başlayacak uygulama sayesinde misafirler, oda anahtarlarını cep telefonları aracılığıyla dijital olarak teslim alabiliyor ve konaklamaları süresince kullanabiliyor. Uygulamanın daha çok yerde benimsenmeye başlamasıyla bu özelliğin önümüzdeki 12 ay içinde diğer otel ve resort tesislerde de yaygınlaşması bekleniyor.

Uygulamanın merkezinde yer alan özellikler, kullanıcıların o sırada nerede olduklarına ve ne yapmak isteyeceklerine bağlı olarak anlık ihtiyaçlarını öngörebilen ve bunlara uyum sağlayabilen kişiselleştirilmiş dokunuşlarla bezenmiş, yepyeni bir kullanıcı deneyimi inşa ediyor.

In-Stay Modu

Misafirler, mobil uygulamayı konaklamaları dahilindeki üç gün içinde açtığında ana sayfalarında konaklamalarıyla ilgili önemli detaylar, gezilecek yerler, mobil check-in mevcudiyeti ve daha fazlası gibi kendilerini en çok ilgilendiren bilgileri görebiliyor.

My App Passport

Misafirler, rezervasyon yapmak ve puan kullanmak gibi uygulama içi hedefleri yakaladıklarında seyahatleri sırasında edindikleri deneyimleri hatıra görselleri ve animasyonlar gibi unsurlar aracılığıyla takip edebiliyor. Önümüzdeki dönemde uygulamaya yeni hedefler ve görseller de eklenmesi bekleniyor.

Özel Teklifler

Misafirler, uygulamayı devam eden, yakın zamanda gerçekleştirecekleri veya tamamladıkları bir konaklama olmadığı bir sırada açtığında, isimleri ve Wyndham Rewards puan durumlarıyla karşılanıyor ve arama fonksiyonu ile en son promosyon tekliflerine ulaşabiliyor. Misafirler, tek bir dokunuşla tekliflerle ilgili daha fazla bilgi alabiliyor ve kayıtlarını aynı kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Hesap Yönetimi

Misafirler, Wyndham Rewards profillerini ve konaklama tercihlerini kolayca güncelleyebilme, tercih edilen ödeme yöntemlerini ekleyebilme, geçmiş ve ilerideki konaklamaları görebilme, kişiselleştirilmiş teklifleri inceleyebilme ve daha fazlasını içeren sade ve kolay anlaşılır hesap yönetimi sayesinde seyahatlerinin tadını en iyi şekilde çıkarabiliyor." - İSTANBUL

Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama
Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama
Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama

Android, Otel, Rio, ios, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama - Son Dakika Ekonomi


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