Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.