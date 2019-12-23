Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası - Son Dakika

Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası

6 saat önce

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası, System.String[]

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gökhan Çıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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