Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası - Son Dakika

Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası
6 saat önce
PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.
(İHA)
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